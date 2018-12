France: un yearling vendu 900.000 euros aux enchères à Deauville

(Belga) Un "yearling", pur sang anglais de 18 mois, a été vendu pour 900.000 euros dimanche à Deauville (Normandie, ouest de la France), en ouverture de la deuxième journée des ventes d'été de ces futurs chevaux de course, a constaté un photographe de l'AFP.

Comme samedi, plus de 80 lots figurent à l'affiche de la vente aux enchères de dimanche, qui a débuté en fin d'après-midi. Provenant de l'écurie des Monceaux, l'une des plus prestigieuses de Normandie, ce yearling à 900.000 euros est issu de Lope de Vega et de Black Dahlia, qui se sont tous deux illustrés sur les champs de courses Samedi, l'enchère la plus élevée s'était établie à 810.000 euros. Présentée par le haras des Capucines, cette vente portait sur une pouliche, fille de Galileo, un galopeur célèbre considéré comme l'un des meilleurs étalons au monde. Elle a été acquise par le courtier américain Justin Casse et ira s'entraîner chez le frère de ce dernier, Mark Casse. Une autre fille de Galileo a fait monter les enchères samedi à 600.000 euros et va partir au Japon, selon la société Arqana, organisatrice des enchères. La deuxième vente la plus élevée samedi, à 750.000 euros, a porté sur une pouliche, fille du jeune étalon American Pharoah, présentée par le haras d'Etreham. En 2017, le cheval le plus cher, "produit" (progéniture) de l'étalon vedette Dubawi et de la pouliche Giofra, s'était vendu 1,55 million d'euros, alors que le record, établi en 2015, est de 2,6 millions. Les ventes se poursuivent lundi. (Belga)