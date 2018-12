Melania Trump dénonce le harcèlement sur internet

(Belga) La Première dame américaine Melania Trump s'est exprimée lundi matin sur la lutte contre le harcèlement sur internet, l'une de ses priorités, son mari débutant lui sa journée par une salve habituelle de tweets acerbes.

"Reconnaissons-le: la plupart des enfants ont davantage conscience des avantages et des pièges des réseaux sociaux que certains adultes", a déclaré Melania Trump à l'occasion d'un colloque sur le cyber-harcèlement dans le Maryland. Les réseaux sociaux "peuvent être utilisés de nombreuses façons positives, mais également être source de destruction s'ils sont mal utilisés", a ajouté la "First lady", dont les prises de parole publiques sont rares depuis son arrivée à la Maison Blanche. Après s'être déjà emporté dimanche sur Twitter contre l'enquête russe, du "Maccarthysme de la PIRE espèce" selon lui, Donald Trump a enfoncé le clou lundi matin en qualifiant les enquêteurs de "Honte Nationale! ". "Ils prennent du plaisir à détruire la vie des gens et REFUSENT d'enquêter sur la vraie corruption du côté démocrate", a dénoncé le président américain, qui a également qualifié les enquêteurs du procureur spécial Robert Mueller de "voyous démocrates". Ce dernier a qualifié plus tard John Brennan, dans un autre tweet, de "pire Directeur de la CIA de l'histoire de notre pays". M. Trump a décidé la semaine dernière de retirer l'habilitation secret défense de l'ancien chef de la CIA, très critique envers lui. (Belga)