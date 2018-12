Nouvelle étape vers l'arrivée de Thunder Power sur le site de Caterpillar Gosselies

Le conseil d'administration de la Sogepa, bras financier de la Région wallonne, a validé vendredi la contre-proposition du constructeur chinois de véhicules électriques Thunder Power en vue de son arrivée sur le site de Caterpillar à Gosselies, selon Sudpresse, La Libre et L'Echo.





La maison-mère est basée fiscalement aux Iles Vierges britanniques, paradis fiscal longtemps placé sur liste noire mais qui figure depuis mars sur la liste grise des pays qui consentent à des efforts de transparence et de respect des règles financières, souligne La Libre. "Tous les revenus de la filiale belge qui sera créée, Thunder Power Belgium, seront taxés en Belgique. Les comptes bancaires seront belges et, si des dividendes reviennent en Belgique, ils seront aussi taxés chez nous", affirme Renaud Witmeur, le patron de la Sogepa, cité dans La Libre. Les Chinois communiqueront aussi les bénéficiaires finaux. "Personne n'est heureux de ce compromis et ce n'est pas le montage financier que je souhaitais mais nous avons rationalisé la décision à prendre: l'éthique financière contre la création de milliers d'emplois et l'arrivée d'un opérateur industriel en Wallonie", précise M. Witmeur.