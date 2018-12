Dramatique accident près de la gare de Herseaux: une personne happée par un train

Un tragique accident de chemin de fer s'est déroulé lundi midi près de la gare de Herseaux, dans l'entité de Mouscron. La victime a été tuée sur le coup. On ignore l'origine du décès.

Les faits se sont déroulés vers 12h20 le long de la ligne de chemin de fer Tournai-Mouscron, entre les rues du Bilemont et du Châtelet dans le quartier du Mont-à-l'Eux, peu avant la gare de Herseaux. Pour une raison actuellement inconnue, une personne a été happée par un train. À l'arrivée des services de secours, la victime était déjà décédée. "On ignore pour l'instant l'identité et le sexe de cette personne, ainsi que les circonstances de cet accident", indiquait à 14h00 le major Julien Gillet, des services de secours de Wallonie picarde.

À la suite de cet accident, la circulation ferroviaire a été interrompue entre Herseaux et Mouscron. "Des retards et suppressions sont possibles, la durée de l'interruption est indéterminée. Des bus sont disponibles entre Tournai et Mouscron", indique le service de la SNCB qui conseille de consulter les tableaux d'affichage ou de planifier son voyage via l'application SNCB ou le site web sncb.be.