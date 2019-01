Ecolo appelle à des "majorités de vainqueurs"

(Belga) La co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi a appelé dimanche à la constitution de "majorités de vainqueurs" après le scrutin. A ses yeux, il est incontestable que les écologistes ont remporté ces élections.

"A Bruxelles et en Wallonie, la vague verte est là. Aujourd'hui les écologistes ont gagné les élections", a lancé Mme Khattabi devant des militants bruxellois. "Nous progressons parfois de plus de 10%. Les citoyens recherchaient une alternative; ils ont choisi Ecolo", a-t-elle ajouté. Les écologistes insistent sur les réponses à apporter au défi climatique et aux problèmes de gouvernance publique qui ont émaillé la législature écoulée. "Aujourd'hui, nous appelons à respecter le choix des électeurs et à créer des majorités de vainqueurs", a conclu la dernière candidate de la liste à Ixelles. La tête de liste d'Ecolo-Groen à la Ville de Bruxelles, Benoît Hellings, a également pris la parole. Les Verts arrivent en deuxième position: "c'est une immense victoire", s'est-il exclamé. Ecolo est prêt à entrer dans une majorité. "Les Bruxellois veulent des Groenen in de cockpit (des Verts dans le cockpit) et nous sommes prêts pour ça", a-t-il annoncé. Pour autant, Ecolo n'entend pas entrer dans une alliance à n'importe quel prix. "On veut entrer à la Ville de Bruxelles pour que Bruxelles soit exemplaire en matière environnementale et en matière de gouvernance", a-t-il précisé, interrogé en marge de son allocution. (Belga)