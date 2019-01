"High Life": la science fiction atmosphérique de Claire Denis

Dans "High Life", film de science fiction de Claire Denis avec Robert Pattinson et Juliette Binoche, en salles mercredi, pas d'aliens et peu de scènes d'action mais du silence ou de la musique planante et des images oniriques.

Présenté dans plusieurs festivals, de Toronto à San Sebastian, le premier film en anglais de Claire Denis est centré sur un jeune père, Monte - joué par Robert Pattinson - et sa fille, seuls à bord d'une navette spatiale.

Monte est le survivant d'un équipage de criminels, envoyés comme cobayes pour une mission spatiale gouvernementale - pour trouver de nouvelles sources d'énergie et participer à des expériences sur la reproduction.

Retraçant l'histoire de cet équipage particulier et de leur scientifique menant des expérimentations sexuelles (Juliette Binoche), ce nouveau film de la réalisatrice de "Trouble Every day" est contemplatif, énigmatique et angoissant, mettant le spectateur mal à l'aise face à la destruction qui se déroule lentement devant ses yeux.

"C'était une vieille histoire que j'avais en tête depuis longtemps", a indiqué à la presse la cinéaste et co-scénariste lors du Festival de San Sebastian (Pays basque espagnol). "On imaginait un homme seul dans l'espace (...) qui n'avait pas d'espoir du tout de revenir sur Terre".

"Il n'avait pas le droit de mourir parce qu'il ne pouvait pas laisser cette enfant seule, donc il avait une responsabilité, alors que jusque-là il n'en avait aucune", a-t-elle résumé.

Ce film inclassable, auquel Claire Denis apporte sa patte, avec notamment une musique signée une fois de plus par Stuart Staples du groupe Tindersticks, n'a pas recours aux habituels ressorts de la science fiction, qu'elle tende vers la vraisemblance scientifique ou le fantastique.

"On n'a pas besoin d'aliens, on n'a pas besoin de monstres, la science-fiction c'est bien avec des hommes et des femmes, ça c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup", a expliqué la réalisatrice française, confiant s'être notamment inspirée de "Solaris" (1972) du Soviétique Andrei Tarkosky.

Interdit aux moins de 12 ans, "High Life" comporte des scènes violentes et par moment désagréables avec l'équipage, qui ont suscité le malaise chez certains spectateurs à Toronto. Mais il se concentre la plupart du temps sur la solitude de l'homme et du bébé.

"C'est très joli de travailler avec un bébé, c'est comme d'avoir un animal sauvage, une source constante de surprises et d'inspiration", a indiqué à San Sebastian Robert Pattinson, star planétaire depuis "Twilight".

A 32 ans, l'acteur britannique a suscité les rires quand il a glissé que cela n'avait "pas" pour autant éveillé son instinct paternel.