Californie: des feux de forêt provoquent l'évacuation de milliers de personnes

(Belga) Des milliers d'Américains ont quitté leur maison jeudi en raison d'importants feux de forêt au nord de la Californie. Plusieurs personnes ont été blessées, rapporte la chaîne CNN. Selon l'agence de presse Reuters, il y aurait également des morts.

L'incendie s'est déclenché dans la localité de Chico et s'est propagé en quelques heures à une surface de 70 km2, selon les pompiers. Le vice-gouverneur Gavin Newsom a déclaré l'état d'urgence pour la zone de Butte Country afin de permettre d'apporter une aide la plus rapide possible. Le feu menace principalement une région rurale au pied de la Sierra Nevada, une chaîne montagneuse à 300 km au nord de San Francisco. Des dizaines de bâtiments auraient été incendiés. Les risques d'embrasement sur la côte ouest des Etats-Unis sont toujours élevés au vu des températures élevées et de la sécheresse qui ont déjà occasionné de nombreux incendies cet été. (Belga)