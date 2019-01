Wall Street, affaiblie par des indicateurs chinois, finit en baisse

Wall Street a terminé la semaine sur une baisse vendredi, affaiblie par des perspectives économiques décevantes en Chine, ce qui n'a toutefois pas empêché les indices de terminer la semaine sur une confortable hausse.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,77%, à 25.989,30 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 1,65%, à 7.406,90 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,92% à 2.781,01 points.

Sur la semaine toutefois, le Dow Jones a pris 2,8%, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juin, le S&P 500 2,3%, et le Nasdaq 0,7%.

"On observe des signes très nets de ralentissement de la conjoncture en Chine. Or là où une guerre commerciale peut se régler par la négociation, le ralentissement économique est un problème beaucoup plus profond" notamment pour les débouchés de nombreuses entreprises américaines, a indiqué Gregori Volokhine, gérant de portefeuille pour Meeschaert Financial Services.

Après la publication vendredi d'indicateurs liés aux prix à la production et au marché automobile chinois, "les marchés asiatiques avaient déjà connu une séance médiocre" vendredi, a signalé Karl Haeling de LBBW.

De plus, la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin montrait peu de signes d'amélioration.

A couteaux tirés, les dirigeants des deux capitales ont multiplié les mises en garde réciproques vendredi lors d'une réunion ministérielle à Washington, tout en assurant vouloir renforcer leur coopération et éviter une nouvelle "guerre froide".

Les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense se sont ainsi entretenus avec leurs homologues chinois, notamment pour préparer la rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping prévue en marge du sommet du G20 à la fin du mois.

- General Electric sombre -

Côté américain, de fortes hausses dans les prix des biens alimentaires et du carburant ont fait monter l'indice des prix à la production (PPI) en octobre à 0,6% sur un mois, sa plus forte progression depuis plus de six ans.

Cet indice s'inscrit dans une tendance de hausse des coûts des entreprises américaines, et par effet d'entraînement des prix qu'elles pratiquent, l'un des principaux enseignements de la saison en cours des résultats trimestriels des entreprises.

Ce climat pourrait encourager la Banque centrale américaine (Fed), chargée de surveiller l'inflation, à adopter une position plus agressive sur ses hausses de taux, renchérissant d'autant plus les coûts d'emprunt pour les ménages et les entreprises.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt américain sur la dette à 10 ans reculait vers 21H40 GMT à 3,182%, contre 3,183% jeudi soir, celui de la dette à 30 ans baissait à 3,387%, contre 3,434% la veille.

Parmi les valeurs du jour, le fleuron industriel américain General Electric a poursuivi sa descente aux enfers (-5,71%), suite aux inquiétudes dans une note de Steve Tulsa, l'un des grands connaisseurs de l'entreprise et analyste chez JPMorgan Chase.

Le groupe Disney (+1,72%), qui est en train de racheter en partie le groupe 21st Century Fox, a publié jeudi des résultats trimestriels et annuels meilleurs que prévu, portés par des succès en salles comme "Black Panther" ou "Avengers: Infinity War".

L'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard a plongé de 12,39%, après avoir fait part de prévisions sous les attentes des analystes lors de l'annonce de ses résultats jeudi soir.

Procter and Gamble a pris 1,15%. Le groupe de biens de consommation courante a annoncé jeudi une réorganisation de ses activités en six divisions, effective en juillet.

Goldman Sachs a perdu 3,89%. Selon une source proche du dossier, l'ancien PDG de la banque, Lloyd Blankfein, est le "haut responsable" évoqué par les autorités américaines comme ayant rencontré une personne au coeur du vaste scandale de corruption impliquant le fonds d'investissement public malaisien 1MDB.