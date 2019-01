Coupe de la ligue de hand: Saint-Raphaël, Montpellier et Ivry en demies

Montpellier s'est qualifié pour le Final Four de la Coupe de la ligue de handball programmé les 16 et 17 mars dans la salle Antarès du Mans, imité par Saint-Raphaël et Pontault, mercredi soir.

Montpellier, battu à domicile en Championnat de France par Paris SG (32-24), n'a pas tremblé pour se défaire de Toulouse à domicile 36 à 27, avec un excellent Melvyn Richardson, sept réalisations et meilleur marqueur de ce quart de finale.

Chambéry n'a pas pu enrayer la spirale négative de deux revers consécutifs en Starligue, en s'inclinant à Saint-Raphaël 33 à 29.

Le duel francilien entre Pontault et Ivry est revenu à Ivry, 26-23 après une prolongation.

L'affiche des quarts de finale opposera le Paris SG à Nantes, soit les deux premiers du Championnat de France, à Coubertin jeudi soir (20h45).