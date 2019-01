Le styliste belge Raf Simons quitte la marque de prêt-à-porter Calvin Klein

La maison américaine Calvin Klein a annoncé vendredi le départ de son directeur créatif, le stylise belge Raf Simons (50), rapporte le New York Times. Les deux parties n'ont pas commenté cette décision.

Le designer avait créé la sensation en 2016 quand il avait rejoint Calvin Klein pour redynamiser la marque américaine. Raf Simons avait rejoint l'entreprise de prêt-à-porter après avoir oeuvré dans l'univers du luxe pour Dior. Le contrat du créateur flamand devait être renouvelé dans les six à huit prochains mois. Toutefois, la collaboration ne sera pas poursuivie "après la décision Calvin Klein Inc. d'une nouvelle direction pour la marque qui diffère de la vision créative de Simons", a communiqué la société. Aucun nom pour succéder au directeur créatif n'a été annoncé. Plusieurs sites spécialisés spéculaient depuis novembre sur son départ, après qu'un responsable du groupe PVH, qui détient Calvin Klein, lui eut attribué une partie de la responsabilité d'une baisse des ventes du groupe. Il ne devrait pas y avoir de show Calvin Klein lors de la prochaine semaine de la mode à New York.