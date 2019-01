Attentat en Grèce: un engin incendiaire artisanal explose devant une église et blesse deux personnes

Un engin incendiaire artisanal a explosé jeudi matin devant une église située dans le quartier chic de Kolonaki, dans le centre d'Athènes, blessant légèrement un policier et le gardien de l'église, a-t-on appris de source policière.



L'explosion survenue à 07H10 locales (06H10 en Belgique) a eu lieu au moment où le policier, prévenu par le gardien de l'église, s'est rendu sur place et était en train d'examiner un paquet "suspect" que ce dernier avait auparavant découvert devant l'église, selon la même source.



Le paquet était placé, selon les premières informations, sur l'une des ruelles perpendiculaires entourant l'église de Saint-Denis, située sur l'une des principales rues à la fois commerciale et résidentielle du quartier de Kolonaki, selon la même source.



Le policier a été hospitalisé avec des blessures légères au visage et aux mains. L'employé de l'église, également blessé légèrement, a été transféré vers un hôpital proche.



Le quartier a été aussitôt bouclé par d'importantes forces de police et des spécialistes du service anti-terroriste.



Un employé d'un café proche a indiqué à la télé Skaï que l'explosion avait été "puissante".



Aucune revendication n'a été avancée pour le moment.



Les attentats visant des établissements publics, radiotélévisions, banques ou représentations diplomatiques sont récurrents en Grèce depuis des années, imputés à des mouvements d'extrême gauche ou anarchistes grecs.



Il y a dix jours, une bombe artisanale avait explosé devant le groupe des médias Skaï dans la banlieue balnéaire d'Athènes, provoquant d'importants dégâts. L'attentat n'a pas été pour le moment revendiqué.