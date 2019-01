Deux soleils dans le ciel à Éghezée : quel est ce phénomène ?

Hier matin, Luc a observé et pris en photo un rare phénomène optique. Il nous a envoyé sa photo via notre bouton orange Alertez-nous.

"J'ai pris la photo vers 10h du matin à Leuze. On aurait dit qu'il y avait 2 soleils, un grand et un petit", témoigne-t-il.



Il s'agit en réalité d'une illusion d’optique appelée "parhélie". S'il avait pu voir sur la droite du soleil, il aurait pu observer le même "petit soleil" qu'à gauche. La parhélie est en effet une sorte de halo solaire formé par deux répliques de l’image du soleil placées de part et d’autre de celui-ci. Le phénomène est plutôt rare. Il se produit lorsque le Soleil est assez bas sur l'horizon et que l'atmosphère est chargée de cristaux de glace présents dans les nuages de haute altitude, comme c'était le cas hier matin.





Dangereux pour les yeux



Le même phénomène particulièrement visible a eu lieu en 2013 en Chine.







Il a duré environ une heure durant laquelle les badauds intrigués se seront abîmé les yeux ! Le phénomène fait oublier le danger de la lumière du soleil arrivant directement sur la rétine et détériorant celle-ci. Si tout le monde a été sensibilisé à cela lors des éclipses, il n’en va pas de même lors de ce phénomène méconnu du grand public.