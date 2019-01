La vignette ou la taxe au kilomètre? Voici pourquoi la Flandre et la Wallonie ne sont pas d'accord

Que choisir entre la vignette et la taxe au kilomètre ? La Flandre et la région wallonne réfléchissent, et n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est même tout l'inverse, chaque région plaide pour des systèmes différents.

La Région wallonne veut un système de vignette forfaitaire comme c'est le cas dans d'autres pays comme la Suisse alors que la Flandre préfère une taxe au kilomètre en fonction de la distance domicile-travail. Des systèmes différents avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. La vignette, cela serait un système neutre financièrement. Elle coûterait entre 40 et 50 euros. L'avantage, ce serait que les millions de gens qui roulent en Wallonie chaque année sans y vivre, payent cette vignette. De l’autre côté, selon le journal De Tijd, l’étude flamande privilégie une taxe kilométrique pour l’intégralité du réseau routier flamand, ce qui n’empêche pas d’en faire une taxe intelligente avec une variation des montants en fonction de la distance domicile-travail et de l’heure. L'objectif c'est surtout d'éviter les bouchons, principalement sur les gros axes comme le ring d'Anvers.





Concrètement, quand est-ce que cela va aboutir ? Cette étude flamande doit être bouclée pour la fin du mois d’avril. Sauf que deux systèmes différents dans un même pays, ça risque d'être compliqué à gérer. Pour le ministre wallon, la Flandre rompt avec cette idée de système commun. Côté wallon, ils devront se concerter avant d'agir.