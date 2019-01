Prévisions météo: à quoi faut-il s'attendre pour les derniers jours de 2018?

Le ciel se couvrira progressivement par l'ouest ce vendredi. En fin de journée, les nuages auront gagné toutes les régions, parfois accompagnés de bruine ou de brouillard. Le thermomètre affichera de 2 à 8 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera faible et soufflera de sud-ouest ou de directions variables. Le long du littoral, il s'orientera à l'ouest et au nord-ouest en devenant parfois modéré.

La nébulosité sera à nouveau dense pendant la nuit. Du brouillard pourra se former au sud du sillon Sambre et Meuse, et de fines bruines pourront toujours se produire de manière isolée. De petites gelées pourront encore être observées en début de nuit en Ardenne. Les minima seront compris entre -2 degrés sur le sud-est du pays et 6 degrés en bord de mer. Le vent sera faible d'ouest à sud-ouest, le long du littoral faible à modéré d'ouest à nord-ouest. Samedi, le temps sera gris, mais assez doux avec un risque de faibles pluies.





Temps gris pour les derniers jours de 2018

Les derniers jours de 2018 seront caractérisés par un temps gris, avec parfois de faibles précipitations. Les températures évolueront peu et resteront douces de jour comme de nuit, avec des valeurs autour de 9 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest.



Le début de l'année sera marqué par le développement d'une nouvelle zone de haute pression sur l'Europe Occidentale et les Iles Britanniques. Le temps sera assez nuageux et généralement sec, mais quelques gouttes de pluie ou de bruine seront encore possibles. Léger déclin de la douceur avec des maxima de 6 ou 7 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.



Des courants continentaux plus froids et plus secs pourraient revenir sur notre pays en seconde partie de la semaine prochaine. Le soleil devrait se montrer plus généreux mais des gelées parfois modérées pourraient refaire leur apparition la nuit et le matin.