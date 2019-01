La voiture de Heinz a été retrouvée à Plombières: savez-vous où il se trouve?

Le parquet de Liège, division Verviers, nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le jeudi 27 décembre 2018 vers 12h00, la voiture de Heinz KUSCHMIRZ, un homme âgé de 78 ans, a été découverte rue de la Foulerie à Plombières. Monsieur KUSCHMIRZ était déjà l’objet d’une disparition inquiétante en Allemagne.

Monsieur KUSCHMIRZ est de corpulence normale et a des cheveux courts de couleur grise. Il n’est plus en possession de ses lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait une veste noire, un jean foncé et des chaussures de ville noires. Monsieur KUSCHMIRZ peut paraître désorienté.

Si vous avez vu Heinz KUSCHMIRZ, ou si vous savez où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.