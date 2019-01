Déclinaison de gris pour cette fin d'année

(Belga) Les nuages bas et la brume prendront possession du ciel ce vendredi, sauf sur le sud-est du pays où les éclaircies feront de la résistance. Le temps restera généralement sec mais localement de la bruine ne sera pas à exclure, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés à la mer. Le vent sera faible et soufflera de sud­-ouest ou de directions variables. A la mer, il s'orientera à l'ouest­-nord­-ouest et sera parfois modéré.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera très abondante avec un risque de quelques bruines par endroits. Du brouillard pourra également se former en de nombreuses régions. Les minima seront compris entre ­2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent, de sud­-ouest, sera d'abord faible, devenant faible à modéré en fin de nuit. En Ardenne, il s'orientera au secteur ouest. Samedi, le temps sera gris mais assez doux avec un risque de faibles pluies ou de bruines. Le mercure oscillera entre 4 et 10 degrés. La grisaille restera de mise les jours suivants, avec parfois de fines pluies ou bruines. L'atmosphère restera assez douce avec des maxima de l'ordre de 9 degrés dans le centre. (Belga)