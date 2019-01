En pleine DÉMESURE: découvrez le nouveau projet solaire de la Chine

La première centrale solaire de Chine d'une puissance de 100 MW a été mise en service vendredi dans la ville de Dunhuang, dans la province du Gansu (nord-ouest).

La centrale solaire de type tour de sel en fusion couvre un champ de 7,8 kilomètres carrés, avec une tour à absorption de chaleur s’élevant à 260 mètres du sol.

Utilisant 12.000 miroirs de réflexion de grande taille, la centrale est capable de générer de l'électricité toute la journée, fournissant 390 millions de kWh d'électricité par an.

La technologie de production d’énergie solaire permet de produire de l’électricité de manière durable et régulière en utilisant de l’énergie verte. Elle est considérée comme une source d’énergie nouvelle au potentiel immense.

Zeng Shaojun, un expert du comité de réglementation de la National Energy Administration, a déclaré qu'une telle technologie pourrait remplacer de manière réaliste l'énergie thermique traditionnelle. "Le succès dans le développement de la technologie et de la commercialisation de la production d'énergie solaire est plus qu'un nouveau type d'alimentation électrique. Il s'agit d'une source d'alimentation stable avec une régulation de crête et une régulation de tension dans les nouvelles sources d'énergie existantes, et un remplacement pour le pouvoir thermique", a déclaré Zeng.

Plusieurs sources ont indiqué que l'exploitation de la centrale solaire de type tour de sel fondu réduirait les émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) de 350 000 tonnes.