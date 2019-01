Une équipe féminine de roller derby a des cheerleaders masculins pour l'encourager: il y a une belle explication à cela

L'équipe de roller derby féminine de la ville de Vienne (Autriche) a, depuis peu, le soutien d'une équipe de cheerleaders pour ses matches à domicile.

La particularité de ces Fearleader? Ce sont tous des hommes.

Sur de la musique des années '80, ils mettent l'ambiance à la mi-temps des matches de roller derby avec de l'acrobatie.

Leur but: montrer la masculinité sous un angle différent et surmonter les stéréotypes sur les différents genres. Les membres de cette équipe veulent que les gens se posent des questions sur comment un homme est supposé s'habiller, se comporter et danser.

Le Roller Derby est un sport de contact se pratiquant sur patins à roulettes sur une piste de forme oblongue. Le but du jeu est que l'une des joueuses arrive à dépasser ses adversaires sans se faire projeter au sol ou sortir de la piste.