La Wallonie devient responsable des allocations familiales: ATTENTION, votre caisse change de nom

Les allocations familiales deviennent compétence des régions ce 1er janvier 2019. Rien ne sera différent à Bruxelles avant 2020 mais en Wallonie, des nouveautés seront d'application dès l'an neuf.

Les familles wallonnes existantes n'auront aucune démarche à effectuer, leurs dossiers seront automatiquement repris par une caisse agréée en Région wallonne et les paiements continueront sans interruption. Parmi les changements ressentis dès 2019, notons que seuls les revenus annuels imposables du ménage (brut imposable < 30.984€/an) détermineront le droit à un supplément social.



Par ailleurs, l'enfant qui perdrait un de ses parents en 2019 continuera à bénéficier de l'allocation d'orphelin indépendamment de la (re)mise en ménage ou (re)mariage du parent encore en vie. Et enfin, le jeune qui aura 18 ans en 2019 continuera à recevoir automatiquement ses allocations familiales jusqu'à 21 ans sauf s'il travaille ou perçoit des allocations de chômage.





Changements de noms



En ce qui concerne le choix de la caisse d'allocations familiales, seules les familles dont le 1er enfant naîtra à partir de janvier 2019 peuvent choisir leur caisse d'allocations familiales parmi l'une des 5 en Wallonie



- Famiwal, la caisse publique d'allocations familiales



- Parentia qui succède aux caisses fédérales Partena, Attentia et Mensura



- Camille qui succède à l'UCM et Xerius



- Kidslife qui succède à Group S, ADMB et Horizon



- Infino qui succède à Securex et Acerta

Les familles existantes (qui sont dès lors déjà affiliées à une caisse) n'auront la possibilité de choisir leur caisse qu'à partir du 1er janvier 2021. En attendant, leur dossier a été automatiquement transféré vers la caisse wallonne qui succède à leur actuelle.