Thomas Cook suspend une excursion vers Le Caire

(Belga) Ni Thomas Cook ni TUI n'ont de clients belges actuellement en vacances dans la capitale égyptienne, où deux touristes ont été tués vendredi lors de l'attaque d'un bus. Mais Thomas Cook a décidé de suspendre une excursion prévue samedi au Caire pour des touristes qui séjournent dans un autre lieu du pays, a fait savoir un porte-parole du tour-opérateur.

Deux touristes vietnamiens ont été tués et dix blessés vendredi lors de l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh au Caire, d'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur égyptien. Thomas Cook et TUI, les deux principaux tour-opérateurs actifs en Belgique, n'organisent pas de séjours au Caire. "Nous ne volons pas vers le Caire, mais des excursions y sont bien organisées. En général, nos clients ne les choisissent pas. Ils viennent pour le soleil et la mer", a rapporté un porte-parole de TUI. Thomas Cook avait prévu une telle excursion dans la capitale égyptienne samedi, mais celle-ci est provisoirement suspendue. "Nous attendons d'avoir plus d'informations", a indiqué un porte-parole de l'entreprise. (Belga)