Météo - Le dernier week-end de 2018 gris mais relativement doux

(Belga) Samedi, le temps sera gris avec encore un risque de brouillard en Ardenne. Quelques pluies ou bruines s'enfonceront sur le pays à partir du littoral en cours d'après­ midi et en soirée. Les quantités seront peu importantes. Les températures atteindront 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 10 degrés en Flandre, indique l'IRM. Le vent de sud­ ouest se renforcera pour devenir modéré, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/ h. Il s'orientera à l'ouest en fin de journée.

Durant la nuit prochaine, les petites pluies ou bruines s'évacueront par les frontières de l'est et le ciel se dégagera après leur passage. Des bancs de brouillard givrants se formeront par endroits et quelques plaques de givres ou de glace pourront parfois rendre les routes glissantes. Les températures redescendront entre 0 et 3 degrés avec gel au sol probable en cas d'éclaircies. Dimanche, l'IRM prévoit des nuages bas avec de la brume ou du brouillard dans certaines régions, et notamment sur la partie sud du pays ainsi que près de la frontière française. Dans le nord du pays, le ciel sera partagé entre champs nuageux et quelques éclaircies. Dans le courant de l'après­-midi, une faible perturbation atteindra notre pays par l'ouest. Le ciel deviendra alors graduellement très nuageux partout avec, plus tard, de fines pluies ou de la bruine à partir de la côte. Les maxima seront atteints en soirée et se situeront entre 4 ou 5 degrés sur les hauteurs ardennaises et 9 ou 10 degrés dans la région côtière. (Belga)