USA: quatre hommes liés à une secte juive arrêtés pour enlèvement d'enfants

Quatre hommes liés à une secte extrémiste juive au Guatemala, accusés d'avoir enlevé deux enfants à New York, ont été arrêtés aux Etats-Unis, a indiqué vendredi le procureur fédéral de Manhattan.

Selon le procureur, les quatre suspects sont tous membres de la secte juive Lev Tahor, qui pratique une forme ultra-orthodoxe de judaïsme, où les femmes portent notamment des tuniques noires les recouvrant de la tête aux pieds. L'un des hommes, Aron Rosner, 45 ans, installé à Brooklyn, a été arrêté le 23 décembre. Les trois autres - Nachman Helbrans, 36 ans, présenté comme le dirigeant de la secte, et Mayer et Jacob Rosner, âgés de 42 et 20 ans respectivement, tous installés au Guatemala - ont été expulsés jeudi du Mexique, où ils avaient emmené les enfants, et arrêtés à leur arrivée à New York, selon le communiqué du procureur. Les quatre hommes auraient organisé l'enlèvement, dans la nuit du 8 décembre, d'une fille de 14 ans et de son frère de 12 ans dans le village de Woodridge, à 150 km au nord de New York, après que leur mère eut décidé d'abandonner la secte et de les emmener avec elle aux Etats-Unis. La mère était au départ "membre volontaire" de la secte, fondée par son père. Mais depuis que ce dernier avait laissé les rênes de Lev Tahor à son fils, Nachman Helbrans, la secte serait devenue "plus extrême", ce qui aurait poussé la mère à quitter l'organisation en octobre. C'est pour les récupérer, et vraisemblablement pour les ramener au Guatemala, que les quatre hommes auraient organisé cet enlèvement six semaines plus tard, en passant par le petit aéroport de Scranton, en Pennsylvanie, pour les emmener au Mexique. Après l'arrestation des quatre suspects, les enfants ont été retrouvés vendredi, avec l'aide des autorités mexicaines, dans la ville de Tenango del Air, dans la région de Mexico, a indiqué le procureur. Ils devraient maintenant être ramenés aux Etats-Unis et rendus à leur mère, a-t-il ajouté. Les quatre hommes ont été inculpés pour enlèvement et risquent la perpétuité.