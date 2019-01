Les Bleus du Blanc: Manificat en locomotive au Tour de ski

Maurice Manificat, fort de son récent podium à Davos, mènera l'équipe de France de ski de fond au Tour de ski (29 décembre/6 janvier) où il aura fort à faire avec la concurrence des favoris norvégiens et du Suisse Dario Cologna.

L'autre événement nordique de la fin d'année est la Tournée des Quatre Tremplins en saut à ski, qui débute dimanche à Oberstdorf en Allemagne.

. Tour de ski: Les Norvégiens et les autres

On ne l'attendait pas de retour si vite au plus haut niveau après sa période de repos. Mais Maurice Manificat a terminé deuxième du 15 km libre de Davos mi-décembre pour son retour sur les pistes, et s'est donné confiance dimanche dernier en remportant la mass start de Valdidentro (Italie) en Coupe d'Europe.

Sur un parcours du Tour qui lui convient, il aura à ses côtés Jean-Marc Gaillard et Clément Parisse, capables eux aussi de bien figurer au général. Les sprinteurs auront eux deux étapes pour briller, dès samedi en ouverture à Toblach (Italie) puis le 1er janvier à Val Müstair en Suisse, le village natal de Dario Cologna.

L'Helvète de 32 ans comptera d'ailleurs de nouveau parmi les grands favoris. Vainqueur l'an dernier, quatre fois couronné au total sur le Tour, il devra cependant affronter l'armada des Norvégiens, qui ont envoyé tous leurs meilleurs hommes cette année.

Martin Johnsrud Sundby l'infatigable vétéran, ainsi que Emil Iversen, Sjur Roethe et Didrik Toenseth, deuxième, troisième et quatrième (dans cet ordre) de l'actuel classement général de la Coupe du monde seront difficiles à battre.

Quant à Johannes Hoesflot Klaebo, il courra son premier Tour de ski. Le jeune prodige de 22 ans domine les épreuves de sprint depuis deux saisons, mais il est aussi capable de s'imposer au général, s'il parvient à gérer l'enchaînement des étapes. "J'ai très envie de participer, je m'entraîne pour briller sur les plus grandes courses", a-t-il dit en annonçant sa participation au Tour.

Côté russe, Alexander Bolshunov, le leader de la Coupe du monde, et Serguey Ustiugov (vainqueur du Tour 2017) seront les hommes à battre. Il faudra également compter avec le Canadien Alex Harvey, qui vient avec l'ambition de gagner.

Chez les dames, les Norvégiennes seront les grandissimes favorites avec notamment Ingvild Flugstad Oestberg, Maiken Caspersen Falla, et Heidi Weng.

Pour la France, les jeunes Delphine Claudel et Laura Chamiot Maitral accompagneront l'expérimenté Anouk Faivre Picon. Elles auront pour objectif de se frotter au plus haut niveau pour évaluer leur progression.

Conformément à la tradition, la dernière étape sera la plus spectaculaire, avec une poursuite sur les terribles pentes de l'Alpe Cermis, à Val di Fiemme en Italie. Les fondeuses et fondeurs s'élanceront selon les écarts du classement général: la première et le premier à franchir la ligne au sommet seront déclarés vainqueurs du Tour.

Chaque étape est créditée de 50 points en Coupe du monde, et le vainqueur final se verra attribuer 400 points, soit l'équivalent de quatre victoires sur le circuit régulier.

. Les Quatre Tremplins:

Evènement majeur de la saison de saut à ski, la Tournée des Quatre Tremplins écrit souvent sa propre histoire, qui peut être assez différente de celle de la Coupe du monde.

Impossible pourtant de ne pas voir en Ryoyu Kobayashi le favori de cette 67e édition. Le Japonais vient de remporter quatre des sept derniers concours, et n'a manqué le podium qu'une seule fois. L'expérimenté Polonais Kamil Stoch, qui a réussi le grand Chelem l'an dernier en s'imposant sur les quatre tremplins, sera évidemment son adversaire le plus redoutable.

Aucun Français pour l'instant n'a marqué de point en Coupe du monde cette saison.

- Tour de ski:

Equipe de France

Messieurs: Adrien Backscheider, Lucas Chavanat, Jean-Marc Gaillard, Baptiste Gros, Renaud Jay, Richard Jouve, Jules Lapierre, Maurice Manificat, Clément Parisse,

Dames: Laura Chamiot Maitral, Delphine Claudel, Anouk Faivre Picon.

Les étapes:

29 décembre: Toblach (ITA) - sprint

30 décembre: Toblach (ITA) - 10 km D 15 km M

31 décembre: repos

1er janvier: Val Müstair (SUI) - sprint

2 janvier: Oberstdorf (GER) - 10 km D, 15 km M

3 janvier: Oberstdorf (GER) - Poursuite

4 janvier: repos

5 janvier: Val di Fiemme (ITA) - 10 km D, 15 km M

6 janvier: Val di Fiemme (ITA) - Poursuite