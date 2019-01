La circulation navale est rétablie au port d'Anvers

(Belga) Interrompue pendant environ deux heures à cause de conteneurs tombés d'une péniche, la circulation navale a pu reprendre samedi soir au port d'Anvers, rapporte l'entreprise portuaire.

Dix-huit conteneurs, et non une trentaine comme indiqué dans un premier temps, sont tombés à l'eau samedi midi dans le port d'Anvers. L'incident doit encore être élucidé, mais il semble être dû à un problème de stabilité de l'embarcation où se trouvaient les conteneurs. Les services de secours ont rapidement localisé ces conteneurs et déplacé prioritairement ceux qui gênaient le trafic naval. Tant les départs que les arrivées de bateaux ont été suspendus pendant environ deux heures, mais l'impact est limité car il s'agissait d'une journée très calme pour le port, d'après ses responsables. Tous les conteneurs ont à présent été mis sur le côté, d'où ils seront hissés à terre. (Belga)