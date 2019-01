Elections en RDC - L'ambassadeur de l'UE en RDC rentre ce samedi soir vers Bruxelles

(Belga) Sommé jeudi par Kinshasa de quitter la République démocratique du Congo dans les 48 heures, l'ambassadeur de l'Union européenne, le Belge Bart Ouvry, est en vol ce samedi soir vers Bruxelles. "Vol ce soir pour Bruxelles - avec nostalgie déjà pour les excellents collègues, les amis nombreux que j'ai rencontrés dans ce beau pays. Je porte et porterai toujours le Congo et les Congolais dans mon cœur", a-t-il tweeté vers 19h30.

Auparavant, Bart Ouvry a assisté à la cathédrale Notre-Dame du Congo à un office organisé par les deux principales confessions de la RDC, la conférence des évêques (Cenco, catholique) et l'Eglise du Christ du Congo (ECC, protestante). Toujours sur le réseau social Twitter, l'ambassadeur a souligné le "message de paix et d'union" des deux Eglises, "universel et essentiel à la veille des élections", qu'il "partage entièrement". Le candidat d'opposition Martin Fayulu était également présent à cette célébration oecuménique pour la paix. M. Ouvry a été sommé de quitter la RDC par le gouvernement congolais, une mesure de rétorsion après le prolongement des sanctions européennes visant 14 personnalités congolaises dont le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle Emmanuel Ramazani Shadary. M. Ramazani Shadary a été sanctionné par l'UE (gel des avoirs et des visas) pour "sérieuses violations des droits de l'homme" lors de la répression des manifestations contre le président Joseph Kabila entre décembre 2016 et février 2018. "Rien ne saurait justifier cet acte arbitraire", a déclaré la Haute représentante de l'UE, Federica Mogherini, au sujet du renvoi de son représentant. (Belga)