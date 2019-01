La Belgique manque de donneurs de sang canin: votre chien peut-il donner son sang?

Les vétérinaires manquent de chiens donneurs de sang. C'est une pratique peu courante en Belgique, et cela pose d'ailleurs problème quand il faut transfuser un animal en urgence. Les critères de sélection pour devenir donneur sont particulièrement stricts.

Chez les vétérinaires, les donneurs de sang canin se font de plus en plus rares lorsqu'il y a une urgence. "On prend du sang frais, on ne le conserve jamais qu’une dizaine de jours au frigo. C’est pour cette raison qu’on préfère le prendre en direct sur des chiens qui se présentent directement quand on en a besoin", explique Hélène Biller, vétérinaire.





Plusieurs critères pour être chien donneur

Les raisons de cette pénurie: le nombre de critères à respecter très élevé pour être donneur. "On a besoin de chiens qui font plus de 20 kilos, qui sont en ordre de vaccination et de vermifugation, qui n’ont pas voyagé dans l’année dans les pays chauds comme le Sud de la France ou l’Espagne, ça c’est pour les maladies parasitaires infectieuses".

De plus, le chien ne peut avoir été transfusé et ne peut avoir eu aucun petit. La recherche est donc particulièrement compliquée. Mais Jess réunit tous ces critères. "On va prélever directement au niveau de son cou, et elle a un long cou qui nous permet de prélever aisément", explique la vétérinaire.





Le sang prélevé sur l’animal varie en fonction de la taille du chien. Chez Jess, ce seront 450 ml de sang qui seront prélevés. "A la maison, on est très sensibles à la cause animale. Si ça peut rendre service, on est tout à fait pour", explique Bruno Hennaux, le propriétaire de Jess.





Les transfusions inter-races possibles, mais limitées dans le temps

L’autre solution faute de chats ou chiens disponibles, ce sont les prélèvements inter-races. "Si on a un chat qui a besoin, en urgence, d'un chat donneur, on peut utiliser le sang d’un chien. Ce sang va rester au niveau de l’organisme du chat pendant 4 jours, donc on a 4 jours pour retrouver du sang d’un donneur chat", détaille Hélène Biller.

La Belgique ne dispose pas de banque de sang pour animaux, comme c’est le cas chez les humains. La plus proche se trouve au Portugal.