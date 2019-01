Sydney pris d'assaut pour observer le feu d'artifice du réveillon de Nouvel An

(Belga) A l'approche du réveillon du Nouvel An, une fièvre festive s'est emparée de la plus grande ville d'Australie, Sydney, réputée pour son traditionnel feu d'artifice près de l'Opéra. Des milliers de personnes se pressaient dès la matinée du 31 janvier aux meilleurs points d'observation de la baie dans une atmosphère estivale alors que la température avoisine les 30°.

Certains spectateurs se sont précipités à l'ouverture des parcs pour s'installer aux endroits offrant la meilleure visibilité sur l'Opéra et le Sydney Harbour Bridge d'où seront tirés les feux d'artifice lors d'un spectacle pyrotechnique de 12 minutes. Le passage à l'an neuf verra exploser dans le ciel de Sydney pas moins de 25.000 fusées, pesant en tout 8,5 tonnes, soit 500 kilos de plus que l'an passé, pour un budget total de 3,7 millions d'euros (6 millions de dollars australiens). Sous les yeux de pas moins de 1,5 million de visiteurs, les compositions pyrotechniques formeront des coquillages, coeurs, smileys et fleurs, a annoncé le directeur de l'évènement Fortunato Foti à la presse lundi, évoquant aussi des couleurs innovantes comme 'pêche' et 'citron vert'. Les célébrations rendront honneur à la chanteuse Aretha Franklin, décédée en 2018, dont le titre "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" sera accompagné de feux d'artifice argentés et dorés. La soirée sera aussi ponctuée d'autres animations pour le plaisir des participants, dont une parade de bateaux illuminés dans la baie de Sydney. Un sondage mené par le Forum du Transport et du Tourisme, cité par The Sydney Morning Herald, révèle toutefois que seuls 10% des 'Sydneysiders' se rendront dans le centre-ville pour admirer le spectacle, 39% resteront à la maison la nuit du Nouvel An pour en suivre la rediffusion en télévision et 18% passeront la soirée autour d'un barbecue en famille ou avec des amis. (Belga)