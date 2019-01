Nouvel An: voici l'offre étendue des réseaux Stib et Tec pour les fêtards (vidéo)

Les réseaux de transports en commun de la Stib et du Tec, à Bruxelles et en Wallonie, seront gratuits pour la Saint-Sylvestre. La société bruxelloise proposera comme d'habitude une offre étendue et la gratuité de minuit à 5h30 le 1er janvier. En Wallonie, les bus du Tec transporteront sans frais les voyageurs les 31 décembre et 1er janvier du premier au dernier service.

Quelque 450 chauffeurs et conducteurs de la Stib seront sur le pont pour le réveillon de l'an neuf afin de ramener les fêtards à bon port. Toutes les lignes de métro ainsi que cinq lignes de tram - 3, 4, 7, 51 et 93 - seront renforcées dès 20h00 et exploitées jusqu'à 2h00 du matin. A partir de 20h00 également, les métros de la ligne 2 seront prolongés jusqu'au Heysel pour le feu d'artifice. A noter que, sur demande de la police, la station Roi Baudouin sera fermée dès 18h00 et jusque 8h00 le jour de l'an. Il faudra dès lors descendre aux stations Heysel (fermée pendant le spectacle pyrotechnique de 23h45 à 00h15) ou Houba-Brugmann. Le terminus du tram 7 se fera à l'arrêt Centenaire. Les lignes de bus 84 et 88 seront limitées à l'arrêt Palfyn. La ligne de bus Noctis 18 sera limitée à l'arrêt Stade. Les 11 lignes de bus Noctis seront en service dès minuit jusqu'à 5h00 du matin. Le réseau du Tec sera lui gratuit les 31 décembre et 1er janvier du premier au dernier service. Il sera néanmoins nécessaire de valider un titre de transport, disponible dans les véhicules.