Elections en RDC: l'accès à internet coupé par le gouvernement pour "une période indéterminée"

L'accès à internet et aux réseaux sociaux a été coupé "sur instruction du gouvernement" en République démocratique du Congo lundi au lendemain des élections générales, ont indiqué des opérateurs.



L'équipe de campagne du candidat d'opposition Martin Fayulu a accusé les autorités de couper internet pour éviter la diffusion d'une "vague" de procès-verbaux "qui confirment la victoire écrasante" du candidat. "Cher client, sur instruction du gouvernement, nos services Internet sont suspendus pendant une période indéterminée", a indiqué le fournisseur d'accès Global dans un SMS reçu par l'AFP. "C'est le gouvernement qui a coupé", a aussi déclaré un représentant de l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom à l'AFP qui s'étonnait de problèmes d'accès à internet à Kinshasa.

L'accès aux données sur les réseaux Airtel et Vodacom est coupé, a-t-on aussi constaté à Goma et à Beni, dans le Nord-Kivu (Est), à 2.000 km de la capitale. L'accès au réseau Whatsapp était également impossible à Lubumbashi (sud) sur Vodacom. Vodacom et Airtel sont les principaux réseaux de téléphonie mobile en RDC avec le Français Orange. "Je suis désolé d'apprendre juste avant d'entrer dans la salle que l'on a coupé l'Internet", a déclaré à la presse le secrétaire général de la Conférence des évêques (Cenco), qui a rendu compte des résultats de la mission d'observation électorale de l'Eglise catholique. Dans son communiqué initial, l'abbé Donatien Nshole félicitait "le gouvernement d'avoir assuré le bon fonctionnement d'internet et des SMS" dimanche lors de la journée de vote.

Les échanges SMS fonctionnaient encore lundi matin, a constaté l'AFP à Kinshasa sur les réseaux Airtel et Vodacom. "On va commencer le filtrage de l'accès internet", avait indiqué en début de matinée une source qui ne souhaite pas être citée, précisant qu'il s'agissait "de bloquer les images et les vidéos sur les réseaux sociaux". La coupure intervient alors que des résultats de bureaux de vote étaient diffusés sur Twitter. "Coupure imminente d'internet ! Face à la vague des procès-verbaux des résultats qui confirment la victoire écrasante de @MartinFayulu, l'ANR (Agence nationale de renseignements, ndlr) a instruit les opérateurs de bloquer internet pour empêcher la remontée des données vers les centres de compilation", a accusé sur Twitter un soutien de M. Fayulu, Olivier Kamitatu. M. Kamitatu est en charge de la "communication et des nouvelles technologies de l'information" dans l'équipe de campagne de M. Fayulu.