Que retenir de l’année 2018? Nous vous avons posé la question (vidéo)

L’année 2018 s’achèvera dans quelques heures. Une année très chargée en actualité, qu’elle soit positive ou plus difficile. Quelle image retiendrez-vous de 2018 ? La question vous a été posée dans le RTL INFO 13h.

Voici ce que les Belges rencontrés par notre équipe retiendront de l’année 2018.

"Je pense que 2018, c’est vraiment l’année des femmes et la prise de conscience que c’est fini le temps des femmes objets. Je pense que c’est terminé et j’espère que c’est le message qu’on retiendra de 2018."

"Je dirais Me Too."

"Une très mauvaise année : les attentats, les gilets jaunes."

"Ce sont les gilets jaunes, c’est quelque qui est tout de même important."

"Je retiens tout de même beaucoup de drames pendant l’année 2018, en particulier ce qui se passe en Syrie, en Birmanie."

"La présidence de Trump qui domine le monde en ce moment."

"Trump et ses frasques."

"Je dirais l’actualité belge, la démission du gouvernement. C’est dans ma tête."

"L’arrêt du gouvernement, à nouveau, malheureusement."





Et quels sont leurs espoirs pour 2019 ?

"La santé, un peu plus d’argent, qu’on pense aux pensionnés qui n’ont pas facile à vivre."

"Que ça aille mieux au niveau du gouvernement."

"Un autre gouvernement à la hauteur des espérances du peuple."

"Que l’on ne soit plus amené à des choses comme les gilets jaunes, que ce ne soit plus nécessaire."

"Que Trump s’en aille, ce serait bien pour le monde entier."

"Qu’il y ait moins de violences dans le monde."

"Qu’on s’engage un peu plus pour le climat, que les gens commencent à comprendre qu’il est temps de changer les choses maintenant."

"En tout cas, ça va être un gros changement au niveau politique. Pendant la première moitié de l’année, on ne va parler que de ça et durant la deuxième moitié, on ne parlera que de ça aussi. C’est ce qui nous attend, un gros changement pour mai 2019."