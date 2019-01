Une erreur d'étiquette s'est glissée sur un produit de Makro

Makro demande à ses clients d'être attentifs: certains emballages de sauce chasseur de la marque Horeca Select (720g) portent une étiquette erronée mentionnant du bouillon de poisson. Par conséquent, les allergènes ne sont pas correctement mentionnés sur l'emballage.



Il s'agit exclusivement des emballages portant le numéro de lot 0204418 et la date limite de consommation du 13/02/2020. La sauce chasseur contient du gluten, du lait et des sulfites et peut contenir des traces de crustacés, œufs, poisson, soja, céleri et mollusques. Makro Cash & Carry Belgium demande à ses clients allergiques à ces allergènes et qui ont acheté la sauce chasseur avec l'étiquette "bouillon de poisson" de la rapporter dans un magasin Makro. Le remboursement de chaque article concerné est garanti. L'enseigne a déjà retiré des rayons tous les produits concernés. Les clients professionnels de Makro et Metro seront aussi informés personnellement, indique l'enseigne dans un communiqué.



Pour toute information complémentaire, les clients peuvent prendre contact avec le service client de Makro Cash & Carry Belgium via le 078 150 330.