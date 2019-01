Elections en RDC - Rentrée scolaire repoussée de 15 jours dans les écoles françaises et belges en RDC

(Belga) La rentrée scolaires va être repoussée de 15 jours début janvier dans les écoles françaises et belges en République démocratique du Congo, "par mesure de sécurité" face à des risques de troubles post-électoraux, selon un message de l'ambassade de France parvenu lundi à l'AFP.

"Par mesure de sécurité, rentrée scolaire dans les établissements français et belges en RDC repoussée au 21/01/2019", indique ce message aux parents d'élèves. Les élèves, qui sont depuis le 22 décembre en vacances pour les fêtes de fin d'année, devaient reprendre les cours le 7 janvier. La mesure concerne environ 1.000 élèves dans les établissements français de Kinshasa, et autant dans les établissements belges, selon une source française. Les vacances prolongées concernent également des élèves à Lubumbashi. La RDC vit dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle après le scrutin à un tour qui a eu lieu dimanche pour la succession du président Joseph Kabila. Les Congolais votaient aussi pour les élections législatives et provinciales. Les résultats provisoires officielles doivent être annoncées le dimanche 6 janvier. La "publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle" est prévue le 15 janvier. La prestation de serment du président élu est annoncée le 18 janvier, selon le calendrier de la Commission nationale électorale indépendante (Céni). Des troubles post-électoraux avaient éclaté lors des deux précédentes élections de 2006 et 2011. (Belga)