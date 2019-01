L'aéroport de Schiphol partiellement évacué à cause d'une alerte à la bombe

(Belga) Le hall des départs 3 de l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, a été temporairement évacué lundi soir à la suite d'une alerte à la bombe. Un suspect a été interpellé et les activités aéroportuaires ont pu reprendre leur cours.

Sur une photo diffusée par le télévision régionale AT5, on peut voir un individu plaqué au sol par la police militaire. Toujours selon ce média, un dispositif de secours important a été déployé, comprenant des véhicules de pompiers et des ambulances. L'incident aura duré une demi-heure au total. La situation est à présent sous contrôle et le hall des départs est à nouveau accessible, a confirmé la police néerlandaise. (Belga)