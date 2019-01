Emmanuel Macron a présenté ses voeux: sans les citer directement, il a évoqué les gilets jaunes

La "colère" des "gilets jaunes" en 2018 a montré que "nous ne sommes pas résignés", a déclaré Emmanuel Macron en présentant lundi soir ses voeux pour 2019.



Le chef de l'Etat a estimé que "les résultats" des réformes engagées depuis le début du quinquennat "ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement".



Sans citer les "gilets jaunes", le chef de l'Etat a évoqué dans son allocution "de grands déchirements et une colère qui venait de loin: colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance, colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur son identité et son sens".



"Cette colère", a-t-il poursuivi, "a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements : nous ne sommes pas résignés. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. Telle est à mes yeux la leçon de 2018".