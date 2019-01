Glissement de terrain en Indonésie: au moins neuf morts, des dizaines de disparus

(Belga) Les secouristes étaient à pied d'œuvre mardi pour tenter de retrouver des dizaines de personnes portées disparues dans un glissement de terrain qui a fait au moins neuf morts sur l'île indonésienne de Java, a annoncé un responsable local.

Au moins 34 personnes manquent à l'appel depuis cette catastrophe due à d'intenses précipitations et survenue peu avant le crépuscule, lundi, dans la province de Java occidental. La pluie, les coupures d'électricité et les routes difficiles ont empêché des engins lourds d'excavation d'atteindre le lieu du glissement de terrain, dans le secteur de la ville de Sukabumi, a déclaré le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho. "Le travail des secours a également été compliqué par la présence de nombreuses personnes qui tentent de s'approcher du lieu", a-t-il dit. "Les routes sont étroites, ce qui fait que les équipes de secouristes, les véhicules logistiques et les ambulances ont été coincés dans des embouteillages", a-t-il poursuivi. Suspendues pendant la nuit, les recherches ont repris mardi matin. Quatre personnes ont été blessées. Les glissements de terrain sont fréquents en Indonésie, un archipel régulièrement endeuillé par les catastrophes naturelles. Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles en octobre sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, avaient fait au moins 22 morts. (Belga)