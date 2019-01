Huit personnes bloquées à 50 m du sol dans un manège pour le Nouvel An

(Belga) Huit personnes ont passé le réveillon du Nouvel An les pieds dans le vide, à 50 mètres au-dessus de la terre ferme, à Rennes (ouest de la France), dans un manège bloqué pour une défaillance technique.

"C'était long, il faisait froid, ça faisait peur", a raconté Antoine, 23 ans, enveloppé dans une couverture de survie, en attendant la descente de sa petite amie Léa. Comme sept autres personnes, dont cinq mineurs de 13 à 17 ans, Antoine s'est retrouvé bloqué dans le "BomberMaxxx", un gigantesque bras de 52 mètres qui propulse une nacelle dans les airs, sur la fête foraine du centre-ville de Rennes. Le calvaire a duré plus de neuf heures pour certains d'entre eux. Le tour n'était censé durer que quelques minutes. Mais lundi 31 décembre, vers 20H30, le bras s'est soudain bloqué, faisant prisonnier ses huit passagers. Selon le propriétaire du manège Alexandre Thinel, c'est "une pièce neuve qui a lâché et s'est bloquée". "C'est un incident technique qui n'était jamais arrivé avant. Heureusement, ça n'a aucune dangerosité pour les clients. La seule difficulté, c'est de les descendre", a-t-il avancé. Les pompiers ont dû en effet s'y prendre à plusieurs fois avant de parvenir à extraire chacune des victimes en toute sécurité. Ces derniers ont d'abord tenté d'escalader le manège par le sol. Avec la grande échelle de 30 mètres, il ne restait plus que 22 mètres à parcourir. Mais l'exercice s'est vite révélé trop périlleux et les secours ont dû avoir recours à un hélicoptère. Les pompiers ont alors passé de longues heures à équiper de harnais chacun des passagers et à installer un dispositif de descente en rappel. Un peu après 04H00, le premier passager est descendu à terre. Son arrivée a été saluée par une salve d'applaudissements des badauds encore présents. La dernière personne a mis le pied à terre à 06H00 du matin. (Belga)