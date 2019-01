Un conducteur fonce sur des personnes d'origine étrangère en Allemagne: son acte serait motivé par sa haine des étrangers

Un homme a foncé avec sa voiture dans la nuit de mardi sur un groupe de piétons en Allemagne, blessant quatre d'entre eux, a indiqué mardi la police locale, qui penche pour une attaque anti-migrants. "Les autorités estiment qu'il s'agit d'une attaque ciblée, motivée par l'hostilité du conducteur envers les étrangers", ont précisé le Parquet de Essen et la police de Münster, en charge de l'enquête. Selon eux, l'auteur de l'attaque souffrirait de surcroît de troubles mentaux.



L'Allemand avait "clairement l'intention de tuer des étrangers", a affirmé de son côté le ministre de l'Intérieur de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul.





Plusieurs actes en quelques heures



Peu après minuit, dans la ville de Bottrop, l'homme de 50 ans a d'abord tenté d'écraser un piéton qui a pu lui échapper, avant de s'en prendre un peu plus loin à un groupe de personnes, en majorité des étrangers, en train de célébrer le Nouvel An en tirant des feux d'artifice dans la rue, comme le veut la tradition en Allemagne.



Quatre personnes ont été blessées, certaines grièvement, dont des Syriens et des Afghans, précise la police. Selon le ministre de l'Intérieur, une femme fait partie des blessés graves.



Le conducteur a ensuite perpétré une nouvelle attaque dans la ville voisine de Essen, sans faire de blessés, avant d'être arrêté par la police. "Il a tenu des propos hostiles aux étrangers" lors de son interpellation, ont indiqué les autorités.



Un événement similaire s'est produit au Japon, où un homme de 21 ans a délibérément précipité sa voiture dans une foule qui célébrait le Nouvel An dans une rue de Tokyo, faisant neuf blessés.



Selon la télévision NHK, l'auteur aurait déclaré à la police qu'il avait agi "en représailles à la peine de mort".