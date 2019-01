Ecoutez donc la BBC, suggère l'ambassadeur britannique pendant la coupure de RFI en RDC

(Belga) L'ambassadeur britannique en République démocratique du Congo a suggéré mercredi aux Congolais d'écouter la BBC en 2019, au moment où le signal de Radio France Internationale (RFI) est coupé en ce début d'année à travers le pays qui attend fébrilement le résultat des élections.

"En 2019 pourquoi ne pas écouter le @bbcworldservice @bbcafrique en français et swahili : Kinshasa 92.6FM, Kisangani 92.0FM, Lubumbashi 92.0FM, Beni 95.1FM et à travers le pays pour les dernières nouvelles, sport et documentaires?", a suggéré l'ambassadeur britannique, John Murton. Son message sur Twitter a été publié en anglais, en français et en swahili pendant la coupure du signal de la station rivale, RFI, dans toutes les villes du Congo. Les autorités congolaises ont aussi retiré l'accréditation de la correspondante de RFI en RDC, premier pays francophone au monde où la radio publique française dispose d'une forte audience. "Eh oui, c'est une bonne chose pour la @bbcafrique de voir le signal de @RFIAfrique coupé partout en #RDC", a réagi sur Twitter un internaute congolais. "Non, ce n'est pas une bonne chose pour la BBC. Pas de tout. Il faut protéger la capacité et les droits des médias comme nous avons souligné dans notre déclaration récente", a répondu l'ambassadeur britannique. Internet est coupé dans toute la RDC dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle qui doit désigner le successeur du président sortant Joseph Kabila. (Belga)