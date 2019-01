Installation du nouveau conseil communal à Malines

(Belga) Le nouveau conseil communal a été installé mercredi soir à Malines. Les conseillers communaux ont prêté serment et les échevins ont pris leurs fonctions. La liste communale -cartel constitué du Vld, de Groen et de M+- avait décroché une majorité absolue (25 sièges sur 43) et n'a donc pas besoin de partenaire pour gouverner.

Il y a eu des tentatives lancées en direction du CD&V pour former une majorité plus large encore mais cela n'a pas abouti. Certains points du programme d'autres partis ont cependant été repris dans l'accord 2019-2024. Le bourgmestre Bart Somers (Open Vld) rempile pour son quatrième mandat et le député fédéral Kristof Calvo (Groen) devient premier échevin mais il n'en portera que le titre, son parti interdisant les cumuls de mandats. (Belga)