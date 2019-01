Donald Trump se sent conforté par sa faible popularité en Europe

(Belga) Le président américain a affirmé mercredi qu'il n'assumerait pas sa fonction s'il était populaire parmi les Européens.

"Je ne suis pas élu par les Européens. Je suis élu par les Américains, par les contribuables américains", a déclaré M. Trump lors d'une séance de questions-réponses avec les journalistes accrédités à la Maison Blanche. Le président, qui mène une politique protectionniste, a répété que selon lui les pays européens comme l'Allemagne n'investissaient pas assez dans la Défense tout en exploitant commercialement les États-Unis. Donald Trump a garanti que son populisme pourrait aussi s'avérer payant en Europe s'il y était mis en application. "Je pourrais être la personne la plus populaire en Europe", a assuré le président républicain. "Je pourrais me porter candidat pour n'importe quel poste de dirigeant si je le voulais. Mais je ne le veux pas. Je veux que l'on nous traite justement et ils ne le font pas", a-t-il encore déclaré. Les commentaires de M. Trump surviennent alors que l'ancien candidat républicain à la présidentielle américaine Mitt Romney a exprimé ses doutes concernant la stature de Donald Trump, estimant qu'il n'avait "pas endossé le costume" de président. M. Romney a fait mention d'un sondage suggérant qu'en 2016, 84% des Allemands, Français, Canadiens et Suédois avaient foi en la présidence américaine pour agir à bon escient à l'échelle mondiale. "Un an après, ce chiffre chutait à 16%", a relevé le républicain. (Belga)