Qui peut obtenir une aide financière pour se chauffer en Belgique, et comment ?

La facture d'électricité qui augmente et celle de mazout et de gaz également. Plus de 90.000 ménages belges ont du mal à se chauffer, dont plus de la moitié en Wallonie. Ils bénéficient d'une aide: le fonds social chauffage. Les personnes en difficulté face à leur facture d'énergie sont en augmentation, pourquoi?

Un Belge sur 5 éprouve des difficultés à payer ses factures d'énergie pour 3 raisons principales résumées par Alain Vaessen, directeur général de la Fédération des CPAS wallons: "D'abord le niveau des revenus des ménages qui est celui que nous connaissons aujourd'hui. La qualité de leurs logements: l'un étant souvent lié à l'autre et tout cela combiné au coût de l'énergie."

Il y a bien sûr un fonds social chauffage mais qui ne peut intervenir que pour le gasoil de chauffage (=mazout), le pétrole lampant à la pompe et le propane en vrac. C'est tout.

"Il n'y a pas de fonds prévu pour des personnes qui se chauffent par exemple au charbon, aux pellets ou aux bois. Et donc effectivement, pour ce type de combustible, les fonds ne sont pas prévus et donc la compensation CPAS doit être immédiate", précise Alain Vaessen.

D'où les propositions des Centres Publics d'Action Sociale wallons: "Un élargissement des fonds aux autres combustibles, une simplification de ces fonds et de leurs accès surtout pour les personnes les plus précaires et pourquoi pas une aide énergie plus générale sous forme d'un chèque ou d'un tarif social énergie qui serait donné aux personnes en fonction de leur niveau de revenu, quelque soit le combustible utilisé, mais évidemment pour ce type de mesure, il faut un gouvernement qui ne soit pas en affaires courantes".

Le fonds social chauffage en résumé

Qui a droit à une allocation du fonds social? Les bénéficiaires d’une intervention majorée de l’assurance soins de santé (Omnio, Grapa, etc), les personnes à revenu limité (1560 euros bruts par mois plus 288 euros bruts par mois par personne à charge) et les personnes surendettées.

Montant de l’allocation? L'allocation maximum par foyer est de 210 €. L'allocation varie entre 14 et 20 centimes par litre et pour maximum 1500 litres. Montants réels accordés par famille l’an dernier : 168 euros en Wallonie, et 115 euros à Bruxelles.

En tout, 16 millions 351 mille euros ont été distribués en 2017 (contre 16 millions 98 mille euros en 2016)

Comment en bénéficier ? Le ménage doit d’abord payer sa facture. Il a ensuite 60 jours maximum après la livraison pour contacter le CPAS, qui décidera si l’aide peut être octroyée. Le ménage devra remettre certaines informations, documents et factures à l’antenne Énergie du CPAS.

Des infos sont disponibles, auprès de votre CPAS, sur le site fondschauffage.be et au numéro gratuit 0800/90 929.