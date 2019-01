L'auteur présumé de coups de couteau à Knokke interpellé en Suisse

Un suspect a été interpellé en Suisse samedi dans le cadre de l'enquête sur une tentative d'homicide commise à Knokke, indique jeudi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. L'homme de 26 ans sera ramené en Belgique probablement la semaine prochaine.



Le 14 décembre dernier vers 10h20, une femme de 47 ans a été victime de coups de couteau à son domicile. Elle a été emmenée grièvement blessée à l'hôpital. Les circonstances précises des faits sont toujours nébuleuses à l'heure qu'il est. Sur base d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'instruction brugeois, un homme a été interpellé en Suisse le 29 décembre. Ni sa nationalité, ni son domicile ne sont connus. A.M. est soupçonné de tentative d'homicide et de tentative de vol avec effraction. Le mobile est inconnu mais il est possible que les coups de couteau ont été assénés au cours d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Le suspect n'a pas encore été entendu. Il devrait être livré par les autorités suisses dans le courant de la semaine prochaine. Le juge d'instruction décidera alors de l'éventuelle prolongation de sa détention.