Des jeunes de Molenbeek s'insurgent à leur tour contre les dégradations du Nouvel An

Ce mercredi, nous avons relayé le message lancé par Sara sur les réseaux sociaux. Cette Molenbeekoise a réagi aux violences et aux dégradations commises par des casseurs dans sa commune durant la nuit du Nouvel An.



Ce jeudi, nous avons reçu via notre bouton orange Alertez-nous un message provenant de jeunes habitants de Molenbeek-Saint-Jean. Eux aussi s'insurgent contre les tristes événements du réveillon. "Nous, jeunes de Molenbeek et jeunes du Centre Avicenne, sommes en colère contre les casseurs qui salissent tous les efforts que nous faisons au quotidien pour redorer le blason de notre commune", nous ont-ils écrit. "Notre message est très simple: nous tenons à partager notre solidarité avec toutes les personnes qui ont subi des dégâts et des nuisances (habitants, commerçants, forces de l'ordre, etc.)".



"À Molenbeek, il y a des casseurs et des jeunes qui ne savent pas profiter d'un moment de joie, de bonheur et de rassemblement, mais il y a aussi énormément de jeunes qui travaillent dur pour réussir leur vie, et qui sont attachés à leur beau pays, la Belgique", ajoutent encore ces jeunes, qui terminent en souhaitant une "excellente année 2019 à toutes et tous".