Finnair est la compagnie aérienne la plus sûre

(Belga) La compagnie aérienne finlandaise Finnair fut la compagnie la plus sûre au monde en 2018, ressort-il d'un classement établi par le bureau allemand de recherche sur les accidents aériens, Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC).

A la deuxième place, on retrouve Scoot (Singapour), suivi de la Norwegian Air Shuttle. Emirates, qui avait décroché le titre en 2017, est cette fois quatrième. Les compagnies aériennes d'Europe et d'Asie dominent le haut du classement. En bas de celui-ci, on retrouve des compagnies russes, éthiopiennes et indonésiennes. (Belga)