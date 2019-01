Le zoo de Prague espère la réussite d'une insémination unique d'une lionne d'Asie

(Belga) Le jardin zoologique de Prague a annoncé jeudi qu'il espérait la réussite d'une insémination artificielle d'une lionne d'Asie, après l'échec des efforts de deux prétendants.

"Ginni, notre femelle du lion d'Asie originaire du Gujarat en Inde, a subi mercredi soir une insémination artificielle", a indiqué le zoo. Avec Ginni, deux autres lions d'Asie, une sous-espèce menacée, vivent depuis 2015 dans le zoo praguois: la femelle Suchi, qui s'est révélée stérile, et le mâle Jamvan, trop passif pour faire naître le désir de Ginni, selon ses soigneurs. Les efforts d'un autre mâle, Sohan, emprunté du zoo d'Ostrava, se sont quant à eux avérés plus fructueux: il a déclenché l'ovulation de Ginni, sans cependant aboutir à une grossesse. En fin de compte, les éleveurs ont utilisé le sperme de Jamvan, pour inséminer Ginni. En cas du succès de cette procédure effectuée par une équipe de spécialistes berlinois et les vétérinaires du zoo, des lionceaux viendraient au monde dans environ quatre mois. La probabilité de succès se situe entre 60% et 70%, selon les spécialistes praguois. Pour le directeur du zoo, Miroslav Bobek, les lions de Prague représentent un "grand espoir" pour la survie de cette sous-espèce. Quelque 600 lions d'Asie vivent dans l'Etat de Gujarat (ouest de l'Inde) et 143 dans des parcs zoologiques européens. Selon les autorités du Gujarat, plusieurs dizaines de lions asiatiques sont morts cet automne, de la maladie de Carré et d'une infection parasitaire transmise par les tiques. (Belga)