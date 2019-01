Elections 2018 - Les conseillers communaux et le collège ont prêté serment à Gand

(Belga) Le nouveau conseil communal de Gand a été officiellement installé jeudi soir. Les 53 élus, dont 10 échevins, ont prêté serment. Le bourgmestre sortant Daniël Termont (sp.a) a cédé sa place à son successeur Mathias De Clercq (Open Vld), qui conduira une coalition Open Vld, CD&V, sp.a et Groen.

La séance a débuté par un mot d'adieu du bourgmestre sortant Daniël Termont. "J'espère que dans les six prochaines années, vous aurez de bons débats au conseil communal. Les Gantois méritent cela", a-t-il déclaré. Les prestations de serment des conseillers communaux et des échevins ont ensuite eu lieu. Parmi les élus se trouvent l'ancien Premier ministre Guy Verhofstadt (Open Vld) ou encore Hafsa El-Bazioui (Groen). Conseillère communale, elle deviendra échevine dans trois ans, à mi-législature, et deviendra la première échevine flamande à porter le voile islamique. Le nouveau bourgmestre Mathias De Clercq a ensuite présenté son équipe. Le conseil communal sera présidé les trois prochaines années par Zeneb Bensafia (Groen). Christophe Peeters (Open Vld) assurera la présidence pour la deuxième moitié de la mandature. Avec une coalition de quatre partis au pouvoir, l'opposition ne compte que 13 sièges sur 53: 6 N-VA, 4 Vlaams Belang et 3 PVDA (PTB). (Belga)