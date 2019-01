Le président du CD&V Wouter Beke a aussi reçu une lettre contenant de la poudre

(Belga) Une lettre contenant de la poudre est arrivée jeudi matin au siège du CD&V. Elle était adressée au président du parti Wouter Beke, a-t-il indiqué jeudi soir sur son compte Twitter. Il s'agissait d'une fausse alerte.

"Une lettre avec de la poudre blanche qui m'était adressée est arrivée au siège du parti CD&V. Il est apparu que c'était une fausse alerte. Respect pour le travail de la police et de la protection civile, qui ont été très professionnels et précis", a indiqué M. Beke sur le réseau social. Une lettre contenant de la poudre a aussi été trouvée jeudi à la maison communale de Zaventem. Le bâtiment a été évacué temporairement. Là aussi, il s'agissait d'une substance inoffensive. Ces derniers jours, des lettres similaires ont aussi été envoyées à l'ancien secrétaire d'Etat The Francken et au palais de justice de Louvain. Aucun de ces courriers ne s'est révélé dangereux. (Belga)