La tasse chauffante et connectée: futilité extrême ou invention de l'année?

Le mug de la jeune société américaine Ember, facturé tout de même 99€, ressemble au gadget de trop. Mais ne vous fiez pas aux apparences: très bien conçu, il prend tout son sens dans plusieurs cas de figure très courants de la vie quotidienne. Car personne n'aime boire un café ou un thé tiède…

De prime abord, le mug d'Ember, une jeune société californienne, ressemble à un gadget inutile pour geek. En effet, sur le papier, il s'agit d'une tasse connectée à un smartphone, ce dernier permettant d'en contrôler la température. "Après la brosse à dent, la tasse", ricanent déjà certains.

Sauf que conserver la température souhaitée pour son café ou son thé, ce n'est pas rien. Peu de gens aiment déguster une boisson chaude à une température tiède, et il existe de nombreuses situations où l'on ne peut pas (ou ne veut pas) boire son café en 4 minutes…

Un bel objet

Le mug d'Ember fait partie de ces objets au design soigné, à la technologie aboutie (son patron, l'inventeur Clay Alexander, a mis 8 ans à peaufiner son projet), à la facilité d'utilisation optimale.

Tout a été étudié dans le moindre détail, jusqu'au socle de recharge en forme de sous-tasse et qui ne nécessite pas de déposer la tasse à un endroit précis (la connectique est "cerclée", voir photo ci-dessous).

Il s'agit d'une tasse en céramique (qui garde bien plus la chaleur que de la faïence ou du verre) de 295 ml. Elle contient dans son socle: une LED de plusieurs couleurs, une base chauffante, une batterie et une 'puce' dotée d'un thermomètre et d'une connexion Bluetooth pour communiquer avec le smartphone.

Elle ne peut pas aller au lave-vaisselle, mais se nettoie facilement, même après avoir laissé du thé durant quelques heures. C'est sans doute le matériau utilisé qui convient bien à un nettoyage facile.

Son prix est à la hauteur des années de recherche et développement, et de la finition: 99€. Il existe une version 'de voyage' nettement plus imposante, à 179€.





Comment ça marche ?

Via l'application Ember, vous définissez au départ votre température idéale pour une boisson chaude: de 50 à 62,5 degrés.

Dès que vous versez votre café ou votre thé très chaud (80° environ), la LED de la tasse clignote en blanc jusqu'à ce que la température atteigne celle que vous avez définie au départ. Le cas inverse est possible mais consomme forcément plus de batterie: vous versez du liquide tiède et il doit alors être chauffé durant quelques minutes.

Dès que votre boisson atteint la chaleur souhaitée, la LED devient fixe, et (c'est une option) vous recevez une notification sur votre smartphone.

Tant que la batterie de la tasse n'est pas complètement vide, la chaleur est maintenue au niveau désiré et votre plaisir de dégustation est optimal. L'autonomie est en moyenne d'une heure, mais si vous avez réglé la température au max (62,5 degrés, c'est un peu chaud…), elle ne tiendra que 30 minutes environ.

Bien entendu, si vous travaillez à un bureau, vous pouvez y brancher le socle: votre thé ou votre café restera donc chaud toute la journée car la batterie se rechargera dès que vous redéposerez la tasse…





Conclusion: futile ou utile, le mug d'Ember ?

Tout dépend de la situation. Si vous êtes pressé le matin, comme beaucoup de monde, et que vous buvez votre café en 6 minutes, celui-ci n'aura pas vraiment le temps de refroidir. Utiliser la tasse chauffante et connectée d'Ember n'a pas beaucoup d'intérêt.

En revanche, le week-end, quand vous prenez un petit-déjeuner à l'aise en sirotant un café, quand vous prenez une tisane en soirée, c'est souvent frustrant de se contenter d'une boisson tiède après 10 minutes. Le mug en céramique d'Ember prend alors tout son sens, car il maintiendra la boisson à la température souhaitée (configurée via l'application), au demi-degré près, pendant toute la durée de sa batterie (entre 30 minutes et plus d'une heure).

L'utilisation idéale concerne sans doute tous ceux qui travaillent à un bureau et dont la dégustation de la boisson chaude est souvent interrompue par une urgence, un appel téléphonique, un rendez-vous. Il leur est possible de reposer en permanence leur mug sur l'élégant socle (sous-tasse) de recharge: leur thé ou leur café restera donc indéfiniment à la température qu'ils jugent idéale…

Du côté des défauts, on note un prix relativement élevé (99€), un contenant (295 ml) qui peut être trop petit pour du thé, et une application un peu envahissante sous Android (car il y a une notification permanente quand on utilise l'appli, vu que celle-ci tourne en arrière-plan). On peut cependant choisir de désactiver les notifications, on ne sera alors pas prévenu quand la température souhaitée est atteinte (mais c'est un détail car il y a une LED qui fait le même travail sur la tasse).