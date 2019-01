Trafic ferroviaire fortement perturbé à Bruxelles après un accident de personne en gare de Hal

Une personne a été percutée par un train qui reliait Mons à l'aéroport de Bruxelles-National vendredi peu avant 14h00 à hauteur de Hal (Brabant flamand). La circulation ferroviaire a été temporairement interrompue sur les lignes 94 et 96 entre Bruxelles-Midi et Hal et sur la ligne 26 entre Hal et Etterbeek, annonce Infrabel.



Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ajoute que les voies 1 et 2 de la gare de Hal ont été rapidement rouvertes. Mais tous les trains circulant sur ces trois lignes doivent passer par ces deux voies. Des retards de 30 à 45 minutes sont dès lors à craindre, prévient Infrabel. Ces retards auront un impact sur l'heure de pointe du soir. L'incident ne provoque par contre pas de perturbations sur la ligne à grande vitesse voisine.