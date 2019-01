Le "Lapin de jade" chinois fait un "grand saut" sur la Lune

(Belga) Un petit robot motorisé chinois a commencé à explorer la face cachée de la Lune, a annoncé vendredi l'agence spatiale chinoise après l'alunissage historique de son module d'exploration Chang'e-4. Le rover Yutu-2 (Lapin de jade 2) a arpenté la surface lunaire jeudi à 10h22 heure de Pékin (15h22 heure belge), soit 12 heures après que la Chine eut réussi le premier alunissage jamais réalisé d'un engin spatial sur la face cachée de la Lune, a précisé l'agence.

Cette dernière a publié une photo prise par le module Chang'e-4 (du nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise) et montrant des traces du petit véhicule téléguidé tandis qu'il quittait l'engin spatial. L'agence chinoise n'a pas précisé la distance parcourue par le robot. C'est la deuxième fois que le géant asiatique envoie un engin explorer la Lune après le petit robot motorisé Yutu ("Lapin de jade") en 2013. Il était resté actif pendant 31 mois, sur la face visible de l'astre. Contrairement à cette face la plus proche de la Terre, qui est toujours tournée vers notre planète, aucune sonde ni aucun module d'exploration n'avait encore touché le sol de l'autre côté. Celui-ci, montagneux et accidenté, est parsemé de cratères. (Belga)